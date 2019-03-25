​У Кремля украден кабель спецсвязи ...

Секретный кабель в районе Кремля, который обеспечивал правительственную связь, был украден в понедельник недалеко от стен Московского Кремля.

Пробраться в секретный и охраняемый Федеральной службой охраны подземный коллектор неизвестные злоумышленники смогли, воспользовавшись ремонтом, который идет сейчас на Красной площади.

Спустя сутки злоумышленники были задержаны российскими правоохранительными органами.

Как сообщает РБК, похитители были задержаны с поличным, а один из них, спасаясь от преследования прыгнул в Москва-реку.

"Злоумышленники задержаны с поличным. Один из них, пытаясь скрыться с места происшествия, прыгнул в реку, хотел переплыть Москву-реку, но его достали из реки и, учитывая температуру воды, фактически спасли", - заявил зам.начальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов.

Власти России сообщают, что кража кабеля спецсвязи не повлияла на работу средств правительственной связи.