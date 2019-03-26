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Мунтян предложил Плахотнюку премировать лидеров Блока ACUM

Опубликовано : 27 март 2019 г. 14:35 | Просмотров: 1016 | Категория: Власть

Желание лидеров считающегося оппозиционным Блока получить должности во главе правительства и парламента вызвало иронию в соцсетях.

Иронично прокомментировал заявления Андрея Нэстасе и Майи Санду о претензиях на должности спикера парламента и, соответственно, премьер-министра, бывший депутат и исполнительный секретарь политисполкома ПКРМ Юрий Мунтян.

"Санду - в премьеры, Нэстасе - в спикеры, а "Олигарху" - пакет "антиолигархических" законов! Вот это я называю дерзновенностью, не уступающей плану ГОЭЛРО! От таких впечатлений Герберт Уэллс навсегда бы онемел, а Бернард Шоу остаток жизни провёл бы в непрестанном истерическом плаче" - написал Мунтян в соцсетях.
По его мнению, "подобного комплимента Плахотнюк не слышал никогда". "Даже сейчас. Судите сами, при жизни быть сравнённым с Сократом, Сенекой и даже, не побоюсь, с самим, так сказать, Цицероном, добровольно принявшими свою тяжкую смертную участь! Ради этого стоило жить! Тем более в наше время, когда по всему миру все и всяческие пошляки с харизмой половой тряпки выдают себя за спасителей", - отметил он.

В этой связи Мунтян предложил Плахотнюку "выписать премию" Андрею Нэстасе и Майе Санду. "Не поскупитесь! За творческую сосредоточенность на собственном пупке!" - написал Юрий Мунтян, обращаясь к лидеру Демпартии, олигарху Владимиру Плахотнюку.

Ранее уже сообщалось, что во вторник лидеры считающего себя оппозиционным Блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе объявили, что готовы принять участие в руководстве страной. Тогда же они сообщили и о претензиях на должности премьер-министра и председателя парламента.


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