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В столице Ингушетии произошли столкновения протестующих с полицией

Опубликовано : 27 март 2019 г. 18:12 | Просмотров: 242 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Город Магас стал местом многотысячной акции протеста против нового закона о референдумах, а в среду там произошли столкновения с полицией.

Протестующие требуют отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова

После того, как во вторник прошел согласованный митинг, в котором приняли участие около 50 тысяч человек, полиция попыталась ночью и утром трижды разогнать протестующих.

Один из моментов разгона протестующих был опубликован в Фэйсбуке на странице The Magas Times. В результате действий полиции, в правоохранителей полетели стулья, которые были принесены накануне для старейшин.

После этого, протестующие договорились, что отложат протесты на пять дней. Однако позже они перекрыли федеральную трассу Ростов-Баку.

Бессрочные митинги протеста начались в Ингушетии накануне, 26 марта. Основное недовольство протестующих вызвал законопроект "О референдуме Республики Ингушетия", который был внесен главой Ингушетии Юнусом-Беком Евкуровым и уже принят депутатами в первом чтении.

Закон был внесен Евкуровым после того, как глава Ингушетии подписал соглашение с главой соседней Чечни об обмене территориями. Соглашение вызвало протесты в Ингушетии, и многие в республике требовали референдума на эту тему. Но власти республики, а затем и Конституционный суд РФ отказали им в этом.




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