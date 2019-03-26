В столице Ингушетии произошли столкновения протестующих с полицией ...

(ВИДЕО) Город Магас стал местом многотысячной акции протеста против нового закона о референдумах, а в среду там произошли столкновения с полицией.

Протестующие требуют отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова

После того, как во вторник прошел согласованный митинг, в котором приняли участие около 50 тысяч человек, полиция попыталась ночью и утром трижды разогнать протестующих.

Один из моментов разгона протестующих был опубликован в Фэйсбуке на странице The Magas Times. В результате действий полиции, в правоохранителей полетели стулья, которые были принесены накануне для старейшин.

После этого, протестующие договорились, что отложат протесты на пять дней. Однако позже они перекрыли федеральную трассу Ростов-Баку.

Бессрочные митинги протеста начались в Ингушетии накануне, 26 марта. Основное недовольство протестующих вызвал законопроект "О референдуме Республики Ингушетия", который был внесен главой Ингушетии Юнусом-Беком Евкуровым и уже принят депутатами в первом чтении.

Закон был внесен Евкуровым после того, как глава Ингушетии подписал соглашение с главой соседней Чечни об обмене территориями. Соглашение вызвало протесты в Ингушетии, и многие в республике требовали референдума на эту тему. Но власти республики, а затем и Конституционный суд РФ отказали им в этом.