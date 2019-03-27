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Додон в очередной раз был унижен лидером Приднестровья

Опубликовано : 27 март 2019 г. 19:39 | Просмотров: 60 | Категория: Страна

(ВИДЕО) Лидер непризнанной приднестровской республики Владимир Красносельский назвал "самодеятельностью" и "филькиной грамотой" заявленный Игорем Додоном так называемый "большой пакет" по приднестровскому урегулированию.

Об этом Красносельский заявил в эфире Первого приднестровского телеканала.

Приднестровский лидер сообщил, что он пытался найти тех, кто поддержал предложенный Додоном пакет. "В Москве я их не нашел", - отметил Красносельский, уточнив, что все его московские собеседники понимают несерьезность заявленного Додоном документа.

Он также сообщил, что подобная реакция и у представителей западных стран.

"Если 2-3 листика - это "Большой пакет", может быть и "Большой", по мнению Игоря Додона. Для нас - это просто "Филькина грамота", - сыронизировал Владимир Красносельский.

Кроме того, он отметил, что ознакомившись с этим документом, увидел, что "там Приднестровья нет". "Нам еще предстоит себя там найти в общем государстве с Молдовой", - добавил лидер непризнанной приднестровской республики Владимир Красносельский, комментируя заявленный Игорем Додоном так называемый "большой пакет" по приднестровскому урегулированию.

Красносельский в очередной раз иронизирует над действиями Додона. В ноябре прошлого года он поставил под сомнение компетенции Додона и не видит смысла встречаться с ним.

Ранее, занимающий должность президента Игорь Додон неоднократно объявлял о том, что "Большой пакет" по приднестровскому урегулированию был представлен им "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. До этого, по словам того же Додона, его советники представляли "пакет" в США и ряде европейских стран. В самой Молдове этот "пакет" никому представлен не был.




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