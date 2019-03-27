В Крыму выставлена на продажу дача советских генсеков ...

Бывшая госдача "Глициния" на южном берегу Крыма будет выставлена на продажу для поддержания бюджета Крыма.

Как сообщает РИА Новости, об этом решении объявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По мнению властей региона, от реализации резиденции генеральных секретарей ЦК КПСС планируется получить в бюджет Крыма 1 миллиард рублей (более 15 миллионов долл. - Ред.).

"Объект интересный, думаю, что проблем с его реализацией не должно быть. Есть его оценка. Все идет по процедуре, мы на эти деньги уже рассчитываем", - сказал Константинов журналистам.

Пансионат "Глициния" - бывшие госдачи №1 и №2, где с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. Расположен в поселке Нижняя Ореанда на берегу Черного моря.