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Украина не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Опубликовано : 27 март 2019 г. 23:01 | Просмотров: 156 | Категория: Мир

В вопросе признания статуса Голанских высот Украина руководствуется Уставом ООН и решениями Совбеза ООН, определяющих эту территорию оккупированной Израилем.

Об этом в среду заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, который принял соответствующие решения, в частности, резолюции № 242 от 1967 г., № 465 от 1980 г., № 497 от 1981 г.

Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов Израиля в сфере безопасности", - подчеркнула пресс-секретарь МИД Украины.

Как известно, Резолюция №497 определяет статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем.

В МИДе Украины сделали это заявление после того, как 25 марта президент США подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты являются спорной территорией площадью около 1800 кв. км. До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году парламент страны принял закон, который включил Голаны в состав Израиля. В Совете Безопасности ООН эти действия назвали аннексией.


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