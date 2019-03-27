Евросоюз запрещает использование пластиковой посуды ...

Решение о запрете производства и продажи одноразовой пластиковой посуды на территории ЕС было принято Европарламентом в среду.

Как говорится в сообщении пресс-службы Европарламента, запрет касается посуды, столовых приборов, соломинок для напитков и вступит в силу с 2021 года. За инициативу высказались 560 депутатов, 35 были против, 28 воздержались.

К 2029 году в странах Евросоюза должен быть обеспечен 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок для дальнейшей переработки. Кроме того, принятый закон, усилит применение принципа "платит загрязнитель". Так за утерянные в море сети обяжут платить не рыбаков, а производителей снастей.

Первой страной в мире запретившей пластиковую посуду стала Франция. Запрет был принят ещё 2016 году. Весной прошлого года запретить пластиковые тарелки и вилки предложила Еврокомиссия.

Как сообщает Радио "Своода", по данным экологов, ​в 2012 году количество пластикового мусора в Мировом океане составляло примерно 165 миллионов тонн. В 2014 году на поверхности океана находилось 268 940 тонн пластика.