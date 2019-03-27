В Москве арестован бывший представитель Путина на Дальнем Востоке ...

Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве по делу о злоупотреблениях при лесозаготовках.

Российские СМИ также сообщают, что в администрации Хабаровского края проходят обыски.

РБК, со ссылкой на собственный источник в центральном аппарате МВД, сообщает, что бывшего чиновника подозревают в мошенничестве.

Источник РБК также сообщил, что задержан и сын экс-чиновника Дмитрий Ишаев, глава представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Ишаева, зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов.

По предварительным данным, ущерб по делу о хищениях в лесной отрасли Хабаровского края оценивается почти в 10 млрд руб.

Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991–2009 годах. В 2009 году президент Дмитрий Медведев назначил его полпредом в Дальневосточном федеральном округе. С мая 2012 по август 2013 года Ишаев совмещал этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. 31 августа 2013 года президент Владимир Путин (в должности с 7 мая 2012 года - Ред.) освободил Ишаева от всех постов, назвав увольнение Ишаева "плановой заменой". В сентябре 2013 года Ишаев был назначен советником президента "Роснефти" в ранге вице-президента, он отвечал за координацию проектов на Дальнем Востоке.