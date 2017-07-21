Власти отказываются приобщить к делу видеозапись конфликта с участием заместителя Плахотнюка ...

В инциденте с "избиением" депутата и вице-председателя Демпартии Сергея Сырбу полиция заняла сторону "потерпевшего", отказываясь представлять видеозапись с камер наблюдения заведения, где имел место инцидент.

Как сообщил телеканал TV8, несмотря на то, что видеозапись с камеры наблюдения кафе, где был "избит" депутат Сергей Сырбу, передана полиции, правоохранители не спешат публиковать запись, и даже отказались сообщить, если камеры зафиксировали момент конфликта.

"Видеозапись действительно была изъята. Мы не можем пока обнародовать ее, потому что это тайна следствия. Но, если она будет обнародована, это будет сделано только с согласия прокуратуры", – заявила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву.

Прокурор по этому делу Даниел Прекуп также отказался предоставить детали по поводу видеозаписи.

Предположительно, все эти действия властей объясняются тем, что на видеокадрах есть свидетельство несущественного инцидента и, соответственно, откровенного вранья депутата Сырбу, настаивающего на том, что он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановлене об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину представителю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это, Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные места были свободны.

Примечательно, что в воскресенье, после массового возмущения в обществе по поводу пристрастного отношения по этому делу, Сырбу публично перевел ответственность за него на полицию, которая, по его словам инициировала это дело без его заявления. Позже, оказалось, что депутат соврал, поскольку в официальных материалах делах содержится прямая ссылка на поданное именно им заявление с требованием о привлечении к ответственности Павла Григорчука.