Россия обвинила посла США во вмешательстве в создание правящей коалиции в Молдове ...

Последняя статья посла США в Молдове Дерека Хогана по поводу создания правящей коалиции расценена Россией, как "беззастенчивое и безапелляционное" вмешательство в процесс формирования правящей коалиции по итогам парламентских выборов в Молдове.

Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Распространенное на днях в Кишиневе так называемое Открытое письмо Хогана к молдавским парламентариям - это документ поистине уникальный по своей прямолинейности, по своему цинизму, - отметила она. - Это уже даже не highly likely (с высокой степенью вероятности). Это открытый диктат Молдавии со стороны США. В нем [письме] прямо утверждается, что единственная верная дорога граждан этого государства к лучшей жизни - это "укрепление отношений с США и Европой", а все проблемы можно решить путем "возвращения к западным ценностям", - заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, цитируемая ТАСС.

По мнению МИД России, это обращение "больше похоже на инструктаж", в котором подробно расписывается, "как и какие внутренние реформы должны проводить молдавское государство и общество, как укреплять кибербезопасность и ужесточать контроль за иностранными компаниями, которые стремятся влиять на критически важную инфраструктуру, как диверсифицировать источники получения энергоносителей и так далее".

По словам Захаровой, письмо американского посла содержит "весь хорошо известный набор рецептов и инструментов, которые США используют в своих целях". "Все представлено, все открыто. Безапелляционно", - подчеркнула она.

Ранее уже сообщалось, что 25 марта посол США в Молдове опубликовал в издании Ziarul de Gardă послание к молдавскому парламенту, отметив, что "Соединенные Штаты остаются верным другом молдавского народа".

В послании говорится, что “для достижения решений по ключевым проблемам страны и взаимодействия с международными партнерами Молдова должна иметь надежное правительство с функционирующим парламентом".

"Мы призываем сформировать правительство максимально прозрачно. Помимо этого, все партии должны сосредоточиться на общественном благе и построить доверительные отношения с молдавским народом и международными партнерами страны”, - отмечается в распространенном посольством США послании к парламенту Молдовы.

Выборы в молдавский парламент прошли 24 февраля. По итогам выборов в парламенте оказались 35 депутатов от Партии социалистов, 30 депутатов - от Демпартии, 26 депутатов - от Блока ACUM и 7 депутатов - от партии основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора. Еще 3 депутата будут считаться "независимыми".