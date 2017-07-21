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Апелляционная палата отказала в освобождении из-под ареста Павла Григорчука

Опубликовано : 28 март 2019 г. 15:23 | Просмотров: 303 | Категория: Власть

Судьи посчитали "необоснованными" требования о прекращении очевидного издевательства над Григорчуком, обвиненном в "избиении" депутата Сергея Сырбу, являющегося заместителем олигарха Владимира Плахотнюка в Демпартии.

Согласно решению судей Апелляционной палаты, гражданский активист Павел Григочук, помещенный под предварительный арест на 30 суток после пощечины депутату ДПМ Сергею Сырбу, останется под арестом.

По мнению судей, это решение оправдано подозрением в возможном побеге Григорчука.

Павел Григорчук обвиняется по уголовному делу о хулиганстве, открытому на основании жалобы депутата Сергея Сырбу, настивающего на получении закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее уже сообщалось, что  23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановлене об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину представителю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это, Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные места были свободны.

Примечательно, что в воскресенье, после массового возмущения в обществе по поводу пристрастного отношения по этому делу, Сырбу публично перевел ответственность за него на полицию, которая, по его словам инициировала это дело без его заявления. Позже, оказалось, что депутат соврал, поскольку в официальных материалах делах содержится прямая ссылка на поданное именно им заявление с требованием о привлечении к ответственности Павла Григорчука.


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