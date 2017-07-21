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Судьи с сомнительной репутацией представлены к государственной награде

Опубликовано : 28 март 2019 г. 18:03 | Просмотров: 137 | Категория: Власть

В наградной список для награждения Орденом Gloria Municii ("Трудовая слава") включены судьи Кишиневской Апелляционной палаты Георгий Йову и Юлия Чимпой.

Об этом сообщает издание anticoruptie.md, уточнив, что решение о представлении к государственной награде было принято Высшим советом магистратуры и направлено на утверждение занимающему должность президента Игорю Додону.

Георгий Йову известен тем, что был неоднократно обвинен в исполнении политических заказов при вынесении приговоров.

В частности, Йову был судьей, который отпустил из-под ареста основного обвиняемого в краже миллиарда Илана Шора. Тогда, судьи проявили завидную гуманность, приняв во внимание доводы адвокатов Шора о тяжелейшей форме врожденного заболевания, которым страдает обвиняемый в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег Шор.

Этот же судья неоднократно отклонял все запросы адвокатов по делу политзаключенных «группы Петренко». Он же входил в коллегию, которая отказала депутатам Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы выступать поручителями по делу политзаключенного Григория Петренко, расценив их желание, как "недопустимое к рассмотрению".

Йову выносил политически мотивированное решение в нашумевшем деле о преследовании мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеш.

Кроме всего прочего, Георгий Иову был тем, кто вынес приговор в отношении бывшего офицера-пограничника Георгия Петика, незаконно арестованного после того, как он раскрыл схемы контрабанды сигаретами через границу Евросоюза, в которой был замешан глава МВД Александр Жиздан.

Этот же судья Георгий Йову уменьшил на 12 лет приговор в отношении Андриана Никифора, обвиненного в убийстве.

Последнее резонансное дело, в ходе которого Йову вынес сомнительный по своей законности приговор, - это дело об аресте гражданского активиста Павла Григорчука, который якобы избил депутата Сергея Сырбу, являющегося заместителем лидера Демпартии Владимира  Плахотнюка.

В свою очередь, Юлия Чимпой была среди тех судей, которым в конце 2012 года было предписано перевестись на более низкую ступень в судебной иерархии, либо уйти в отставку.

Она же была обвинена Министерством юстиции в нанесении ущерба посредством вынесенных решений, которые были проиграны в Европейском суде по правам человека.

Занимающий должность президента Игорь Додон пока не озвучил своего решения о награждении одной из самых высоких наград скомпрометировавших себя судей.


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