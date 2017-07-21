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Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

Опубликовано : 28 март 2019 г. 21:42 | Просмотров: 483 | Категория: Люди

В четверг вечером 50-летний мужчина подорвал гранату во дворе собственного дома на Старой Почте.

От полученных ран пострадавший скончался в больнице.

По предварительной версии полиции, это было самоубийство.


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