Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов
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В четверг вечером 50-летний мужчина подорвал гранату во дворе собственного дома на Старой Почте.
От полученных ран пострадавший скончался в больнице.
По предварительной версии полиции, это было самоубийство.
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