Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

Опубликовано : 28 март 2019 г. 21:42 | Просмотров: 483 | Категория: Люди Facebook Twitter Одноклассники



В четверг вечером 50-летний мужчина подорвал гранату во дворе собственного дома на Старой Почте. От полученных ран пострадавший скончался в больнице. По предварительной версии полиции, это было самоубийство.





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