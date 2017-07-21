Депутат от оппозиции забыл о собственном вкладе в закупку мебели для депутатских кабинетов ...

Новоизбранный депутат в прямом эфире в соцсетях показал обстановку в своем депутатском кабинете, посчитав роскошью наличие в кабинете холодильника, сейфа, шкафа, стола и стула.

"Теперь я понимаю, почему многие не хотят покидать это здание. Здесь очень удобно. Условия для работы здесь очень хорошие. Не очень большой [кабинет], но совсем неплохо. Каждый депутат имеет в своем кабинете: холодильник, сейф, шкаф, кондиционер. Я хотел вам это показать, потому что чувствую себя не совсем хорошо, имея все это. Чувствую, что не заслуживаю этого, потому как знаю, через какие муки и неудобства прошли люди, вышедшие на голосование", - заявил депутат оппозиционного Блока ACUM Думитру Алайба, пообещав, что "будет весело". "Обещаю вам, что в худшем случае для этой страны, будет такая оппозиция, которой наша страна еще видела", - добавил он.

В то же время, депутат, вероятно, забыл, что все увиденное им в своем кабинете было закуплено через правительство в ноябре 2013 г. - сентябре 2014 г.), когда сам Алайба являлся высокопоставленным чиновником правительства. Согласно его официальной биографии, в это время Думитру Алайба был главой Секретариата Экономического совета при премьер-министре. До ноября 2013 года он же занимал должность консультанта в кабинете премьер-министра по финансово-экономическим вопросам.

Именно тогда, через правительство были произведены закупки мебели для кабинетов депутатов на сумму свыше 1,6 миллионов леев.