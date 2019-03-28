Временному лидеру Венесуэлы запрещено на 15 лет участвовать в выборах ...

Лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо запрещено на 15 лет занимать выборные руководящие посты - это максимальный предусмотренный законом срок.

Политика, которого власти многих стран мира считают временным президентом Венесуэлы, обвинили в коррупции. Об этом заявил главный контролёр республики Элвис Аморосо, отметивший, что причиной поражения в правах Гуайдо стали нестыковки в налоговой декларации политика.

Как сообщает Би-би-си, решение о запрете вступит в силу, если он в конце срока решит переизбираться в Национальную ассамблею.

Сам Гуайдо отверг постановление Аморосо, заявив, что не признает его генеральным аудитором страны. "Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы. Только законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначить контролера", - цитирует Гуайдо местное издание El Nacional.

Ранее уже сообщалось, что 23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.