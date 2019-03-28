В России вступил в силу запрет оскорбления власти ...

Законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете вступили в силу в России с 29 марта.

Теперь, за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн руб. (более 23 тыс. долл. - Ред.). Оскорбление власти и госсимволов грозит штрафом в размере до 300 тыс. руб. (около 5 тыс. долл. - Ред.).

Законопроекты о борьбе с фейковыми новостями и неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом.

В середине марта, законы был подписаны президентом России Владимиром Путиным, несмотря на критику со стороны журналистов и правозащитников. Против их принятия выступил и Совет по правам человека при президенте России.