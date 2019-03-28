Медиа-холдинг Плахотнюка пропагандирует насилие среди подростков ...

(ВИДЕО) Подростков, жестоко избивших своего знакомого и выложивших видео в сеть, пригласили на передачу «Vorbește Moldova» на телеканале Prime, входящем в медиа-холдинг олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Как сообщает телеканал BTV, в то же время, Павлу Григорчуку, который дал пощёчину депутату Сергею Сырбу, грозит до 5-ти лет тюрьмы, и он находится под стражей.

Второе дело – политическое, и поэтому человек сидит. Первое – бытовое, и парни, избившие сверстника, становятся звездами телешоу, которое отупляет публику, одновременно снижая её моральную планку.

Шокирующие кадры, на которых парни дружно забивают ногами приятеля, были сняты в Чимишлийском районе. Сам тот факт, что они находятся на свободе, блекнет на фоне их участия в шоу, транслируемом на всю страну.

Всё бы ничего, вот только вивисекции не получилось. Озверевших деток пристыдили, пальчиком помахали, мол, делать так нельзя, но в ходе передачи ребята вели себя довольно непринуждённо, временами даже улыбались. А где же наказание? Один из них заявил, что за всё произошедшее получил исправительные работы.

В отчёте полиции сказано, что парень, которого били в Чимишлии ногами по голове, якобы получил лёгкие телесные повреждения. Взгляните на видео, чтобы оценить их легкость:

Павел Григорчук утверждает, что всего лишь отвесил демократу Сергею Сырбу пощечину за оскорбление. Произошло всё рядом с одним из кишиневских кафе. Видео с камер наблюдения полиция не показывает, а Сырбу демонстративно отправляется в больницу и проводит там несколько дней. Инцидент представляется, как избиение с тяжелыми последствиями и Григорчук уже несколько дней сидит в тюремном подвале.

И это всё очень точно диагностирует молдавскую ситуацию. У себя внизу быдло может делать, что ему вздумается. Избивайте друг друга, воруйте, давайте и берите взятки: захваченное государство к вашим услугам – если всё пройдет тихо, вы откупитесь, а если поднимется шум, из вашего случая сделают шоу. Но ни дай бог кому-то прикоснуться к представителю правящей партии, тем более, к вице-председателю ДПМ!

Похоже, что демонстративной посадкой Григорчука и приглашением в студию двоих гопников из Чимишлии, власти пытаются наглядно продемонстрировать именно этот контраст.