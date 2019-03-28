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Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице

Опубликовано : 29 март 2019 г. 10:46 | Просмотров: 668 | Категория: Криминал

40-летний предприниматель из Дубоссар, на которого было совершено вооруженное нападение во дворе собственного дома, скончался от полученных ранений.

Мужчина скончался в четверг. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Кишиневского Института скорой медицинской помощи, куда пострадавший был доставлен вскоре после покушения.

Покушение имело место вечером 26 марта в Дубоссарах. Мужчина вечером приехал домой, загнал машину во двор, и, когда шёл к воротам, чтобы закрыть их, раздались выстрелы. С множественными огнестрельными ранениями головы и живота пострадавшего госпитализировали сначала в Дубоссарскую больницу, а спустя час он был транспортирован Больницу скорой помощи в Кишинёв.

По подозрению в покушении на убийство уже задержаны трое жителей города.


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