Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице ...

40-летний предприниматель из Дубоссар, на которого было совершено вооруженное нападение во дворе собственного дома, скончался от полученных ранений.

Мужчина скончался в четверг. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Кишиневского Института скорой медицинской помощи, куда пострадавший был доставлен вскоре после покушения.

Покушение имело место вечером 26 марта в Дубоссарах. Мужчина вечером приехал домой, загнал машину во двор, и, когда шёл к воротам, чтобы закрыть их, раздались выстрелы. С множественными огнестрельными ранениями головы и живота пострадавшего госпитализировали сначала в Дубоссарскую больницу, а спустя час он был транспортирован Больницу скорой помощи в Кишинёв.

По подозрению в покушении на убийство уже задержаны трое жителей города.