Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины ...

Крупная партия контрабандного кофе, доставленного из Украины через Днестр, была обнаружена в ходе спецоперации в одном из пограничных районов на севере Молдовы.

Как сообщается в пресс-релизе полиции, в ходе операции были задержаны с поличным участники схемы, среди которых начальник и сотрудник поста пограничной полиции Молдовы.

По данным следствия, по ночам товары доставляли из Украины на лодках, потом их складировали и развозили получателям в торговых точках.

Результаты следствия указывают на промышленный характер преступной деятельности с участием высокопоставленных сотрудников МВД.

Были обнаружены товары, стоимость которых оценивается в 2,5 млн леев, подпольная мастерская по расфасовке кофе, а также записи учета, который вели подозреваемые.

Всего было задержано шесть человек в возрасте от 23 до 51 года, в том числе начальник поста пограничной полиции МВД и один из его подчиненных.

МВД пока никак не прокомментировало факт крупномасштабной преступной деятельности с участием своих высокопоставленных сотрудников.