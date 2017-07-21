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Экстренный саммит Евросоюза созван из-за ситуации с Великобританией

Опубликовано : 29 март 2019 г. 19:29 | Просмотров: 144 | Категория: Мир

Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве экстренного саммита ЕС после того, как в пятницу парламент Британии в третий раз отверг соглашение об условиях выхода Британии из Европейского союза.

Как сообщает Би-би-си, отказ парламента от голосования за соглашение грозит "жестким брекситом" - выходом из ЕС 12 апреля без урегулированных отношений.

"Мы снова не смогли проголосовать за организованный выход из Европейского союза", - сказала после голосования премьер-министр Тереза Мэй.

Против соглашения высказались 344 депутата Палаты общин, за - 286.

Если бы соглашение было одобрено парламентом, Британия покинула бы ЕС 22 мая - таковы были условия отсрочки, которую лидеры стран Евросоюза дали британцам на саммите 21-22 марта.

Теперь британские политики должны до 12 апреля определиться, когда и каким образом они хотят вывести страну из Евросоюза, и хотят ли вообще

Если они этого не сделают, то по умолчанию 12 апреля страна "выпадет" из ЕС без урегулированных отношений. По мнению множества политиков, экспертов и бизнесменов, это будет если не катастрофой, то серьезным потрясением для экономики Британии и ощутимым ударом по экономике Евросоюза.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сразу после голосования объявил, что созывает экстренный саммит ЕС.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал Туск в "Твиттере".

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду пообещала депутатам от своей Консервативной партии, что скоро уйдет в отставку, но только если парламент все-таки примет соглашение о выходе из Евросоюза.


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