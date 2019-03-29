Саакашвили назвал Порошенко ‘барыгой и мародером’ ...

Обращаясь к украинцам накануне выборов президента, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал не отдавать свои голоса за действующего президента Украины Петра Порошенко, которого он назвал «барыгой и мародером».

”Моя позиция остается твердой по части того, что нельзя пропускать барыгу и мародера Порошенко, иначе это будет сигналом того, что красть и врать - это приемлемо. И тогда второй срок Порошенко будет еще более ужасным, чем первый, и это приведет к распаду Украины”, - написал Михаил Саакашвили в соцсетях, отметив, что ”поэтому нужно голосовать за двух кандидатов, которые имеют наибольшие шансы не пропустить Порошенко во второй тур”.

По мнению Саакашвили, при таком исходе, перед вторым туром надо будет определяться в более спокойной обстановке, ”когда Порошенко со своими порохоботами и медиа ресурсами не сможет нагнетать ситуацию и извращать общую картину”.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта. Согласно всем соцопросам, фаворитом выборов является актер Владимир Зеленский. Эти же опросы указывают, что Порошенко может даже не выйти во второй тур.