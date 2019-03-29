Воронин вспомнил о нарушенном обязательстве Додона ...

(DOC) Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин впервые представил обязательство о сохранения единства фракции Партии коммунистов, подписанное в том числе и Игорем Додоном, который является одним из первых перебежчиков, нарушившим данное им обязательство еще в конце 2011 года.

Документ под названием "Политическое обязательство" было представлено Владимиром Ворониным в эфире телеканала TVRMoldova в контексте недавних публичных обязательств депутатов контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

Согласно подписанному депутатами обязательству, все члены фракции обязались "использовать мандат законодателя исключительно в интересах народа Республики Молдова и в строгом соответствии с коллективными решениями Партии коммунистов". "Не забывать, что нарушение этого Обязательства представляет самое тяжкое моральное преступление против партии, против тысяч избирателей, вверивших мне право действовать от их имени", - говорится в документе, подписанном еще 27 января 2011 года.

Это именно тот документ, о наличии которого говорили бывшие депутаты фракции ПКРМ парламента 2010-2014 г.г., который, по их словам хранился в сейфе председателя партии.

Владимир Воронин не сообщил, почему он не предал гласности этот документ после того, как Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Вероника Абрамчук покинули фракцию Партии коммунистов 4 ноября 2011 года.

Этот же документ продолжался оставаться в сейфе председателя Партии коммунистов, когда, 7 июня 2012 года, из фракции вышли Вадим Мишин, Татьяна Ботнарюк и Олег Бабенко. Воронин также отказывался его предавать гласности, когда из фракции сбежали Иван Чебан (28.09.2012 г.) и Сергей Сырбу (12.12.2012 г.).