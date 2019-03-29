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Гражданская активистка выиграла президентские выборы в Словакии

Опубликовано : 31 март 2019 г. 10:40 | Просмотров: 299 | Категория: Мир

После обработки 100 процентов бюллетеней 45-летняя леволиберальная гражданская активистка,  борец с коррупцией Зузана Чапутова набрала 58,4 процента голосов. Ее соперник, 52-летний заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович получил 41,6 процента голосов.

В Словакии впервые президентом станет женщина. Она заменит на этом посту нынешнего главу республики Андрея Киска.

Как сообщает Deutsche Welle, президент в Словакии выполняет в основном представительские функции. И все же эти выборы воспринимаются многими словаками как решающие в контексте общественной дискуссии о том, каким должно быть государство - правовым или находящимся под влиянием мафии.

Зузана Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Куцияка. 27-летний журналист и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после гибели журналиста.

Убийство Куцияка вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры, который формально курировал журналистов в стране.


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