Рекордная партия героина на сумму около 50 миллионов долларов изъята полицией в Киевской области.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, утонив, что среди задержанных есть и гражданин Молдовы.

"600 кг героина на сумму около 50 миллионов долларов изъяли сегодня в Киевской области. Никогда ещё не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", - написал глава полиции в Facebook.

Он также сообщил, что "100 кг яда изъяли ещё ночью, 500 кг - несколько часов назад".

"Нашу столицу наркосбытчики использовали как "склад" для дальнейших поставок яда в другие страны", - отметил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Чиновник также подчеркнул, что были задержаны четыре человека: граждане Молдовы и Турции, а также двое граждан Македонии.