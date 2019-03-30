Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина
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Рекордная партия героина на сумму около 50 миллионов долларов изъята полицией в Киевской области.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, утонив, что среди задержанных есть и гражданин Молдовы.
"600 кг героина на сумму около 50 миллионов долларов изъяли сегодня в Киевской области. Никогда ещё не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", - написал глава полиции в Facebook.
Он также сообщил, что "100 кг яда изъяли ещё ночью, 500 кг - несколько часов назад".
"Нашу столицу наркосбытчики использовали как "склад" для дальнейших поставок яда в другие страны", - отметил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Чиновник также подчеркнул, что были задержаны четыре человека: граждане Молдовы и Турции, а также двое граждан Македонии.
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