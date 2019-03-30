Владимир Зеленский лидирует с серьезным отрывом на выборах президента Украины - Экзит-поллы ...

Актер Владимир Зеленский набрал более 30 процентов голосов избирателей в первом туре выборов президента Украины, набрав почти вдвое больше действующего президента Петра Порошенко.

Эти данные опубликовали социологические компании, после проведенных в Украине опросов избирателей на выходе с участков.

Согласно всем экзит-поллам, во второй тур однозначно выходят Владимир Зеленский и серьезно отстающий от него действующий президент Петр Порошенко.

По данным Национального экзит-полла, Владимир Зеленский набирает 30,4% голосов. Петр Порошенко - 17,8% , Юлия Тимошенко - 14,2%.

Экзит-пол ТСН опубликовал следующие данные:

Владимир Зеленский 30,1% голосов. Петр Порошенко - 18,5% , Юлия Тимошенко - 14,0%.