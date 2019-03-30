Владимир Зеленский лидирует с серьезным отрывом на выборах президента Украины - Экзит-поллы
|
Актер Владимир Зеленский набрал более 30 процентов голосов избирателей в первом туре выборов президента Украины, набрав почти вдвое больше действующего президента Петра Порошенко.
Эти данные опубликовали социологические компании, после проведенных в Украине опросов избирателей на выходе с участков.
Согласно всем экзит-поллам, во второй тур однозначно выходят Владимир Зеленский и серьезно отстающий от него действующий президент Петр Порошенко.
По данным Национального экзит-полла, Владимир Зеленский набирает 30,4% голосов. Петр Порошенко - 17,8% , Юлия Тимошенко - 14,2%.
Экзит-пол ТСН опубликовал следующие данные:
Владимир Зеленский 30,1% голосов. Петр Порошенко - 18,5% , Юлия Тимошенко - 14,0%.
|
Загрузка...
Похожие новости
МИР
В авиакатастрофе погибла руководитель авиакомпании S7 ...Просмотров: 1026
Владимир Зеленский лидирует с серьезным отрывом на выборах президента Украины - Экзит-поллы ...Просмотров: 1954
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ