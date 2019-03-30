В авиакатастрофе погибла руководитель авиакомпании S7 ...

Одна из богатейших женщин России, совладелец группы S7 Наталия Филева разбилась при посадке частного самолета в Германии.

Как сообщает издание Forbes, информацию подтвердила пресс-служба авиакомпании S7.

Крушение частного самолета шестиместного Epic E1000 произошло при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Филева в 2018 году заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Ее состояние Forbes оценил в $600 млн.

Филева погибла 31 марта «при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне)», говорится в сообщении компании. «Обстоятельства трагедии пока неизвестны», — отметила пресс-служба.

S7 Group принадлежит Филевой и ее мужу Владиславу Филеву. Это крупнейший частный авиационный холдинг России, в него входят около 15 компаний, крупнейшие из которых – авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Компания занимает второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота».

Также в воскресенье, немецкое издание Bild сообщал, что недалеко от аэропорта Эгельсбах разбился небольшой самолет. По данным издания, на борту было три человека, все они погибли.