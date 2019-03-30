Кремль предупредил Додона о `политической смерти` в случае сближения с Плахотнюком ...

(ВИДЕО) Полуофициальный "рупор Кремля" - ведущий программы "Вести недели" федерального канала "Россия 1" Дмитрий Киселев предупредил Игоря Додона о том, что "репутация теряется один раз".

Телеканал посвятил часть своей программы ситуации вокруг формирования власти в Молдове после недавно прошедших парламентских выборов, отметив, что "отравленное яблоко" в лице олигарха Владимира Плахотнюка "сейчас покатилось к Додону".

"Плахотнюк токсичен для всех. Один из лидеров правых - Майя Санду даже назвала его "отравленным яблоком". То есть, правые, как честные ребята, с Плахотнюком себя не мыслят. "Отравленное яблоко" сейчас покатилось к Додону - президенту Молдавии. Для лично Додона - это словно чаша с ядом, политическая смерть. Репутация теряется один раз. Зато, в коалиции с правыми у социалистов Додона есть шанс создать, по крайней мере, антиолигархический альянс", - подчеркнул считающийся основным пропагандистом российской власти Дмитрий Киселев.

Ранее в интервью российскому изданию "Известия", занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон сообщил, что пока рано говорить о невозможности коалиции контролируемой им Партией социалистов с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом Додон заявил, отвечая на вопрос, о возможности сценария такого рода коалиции между социалистами и демократами после отказа блока ACUM даже от предварительных консультаций с Партией социалистов.

Известно, что Игорь Додон и контролируемая им Партия социалистов являются фаворитами российских правительственных структур всех уровней. В ходе всех своих политических выступлений, как Додон, так и ПСРМ, активно спекулировали поддержкой со стороны России и президента России Владимира Путина.