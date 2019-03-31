Журналист сообщил о договоренностях социалистов с ACUM ...

Инсайдерская информация о договоренностях оппозиции по совместной борьбе с олигархом и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком начала появляться в соцсетях.

Ее опубликовал журналист Олег Тимошенко.

Ниже, публикуется полный текст опубликованной им в ночь на 1 апреля информации:

"Короче, акумовцы и песеремисты таки договорились. Плаха всё, идёт (или сидит, ага) лесом.

Акумовцы получают пост спикера. По ходу Санду, либо Гросу. Ещё два зама от платформы и от социалистов (будет один из депутатов-гагаузов). Демикам могут предложить "шоб было", но на будущее.

ПСРМ делегирует премьера, но должен быть беспартийный. Основная кандидатура - бывший замминистра по сельхозу Пержу. Сейчас он советник в президентуре. Замы - Ион Стурза по экономике и по социалке кто-то от соцыков (говорят, кто-то из историков-молдовенистов, но кто именно - хз).

По МИДЕИ - не определились. За остальные кабминокресла пока торгуются, но оборонку оставят за Гайчуком, минфин - за Арапу. Два возвращения технократов типа.

Нэстасе берёт юридическую комиссию парламента. Остальные делят между собой, ДПМ - комиссии по сельхозу и правам человека (самые типа конченые), Шору - ни одной.

Генпрокурора будут гнать тряпками на первом же заседании. Плюс дополнительное решение - отставить также и всех замов. Вопрос, кто будет новый главный, соцыки топят за Цуркана, акумовцы за Моцпана. Но оба друг друга знают по старой работе, всё норм, кто бы не был взят на первом пленуме, второй станет первым замом.

Центризбирком тоже отправят собирать снег. Новый состав и новый глава - Штефан Урыту.

Все документы по расследованию миллиардной кражи - рассекретить. Чоклю и Драгуцана - на отчёт перед всем парламентом.

Все дела по политическому преследованию - под контроль парламента и "в соответствии с презумпцией невиновности".

На любое повышение тарифов - мараторий. Руководство НАРЭ - тоже на х..н, хотя по новому составу не определились.

Новый председатель Счётной палаты - Светлана Попа, которая сейчас мунсоветник.

Готовится прожект по разовой реформе судебной системы. Чтобы разом всех.

Отдельно готовится прожект по преследованию Михая Поалелунджь за коррупцию и нанесение международного вреда государству, если этот деятель попытается вякать на парламент.

Решением парламента отменят результаты в округах Леово, Кантемир и нескольких других - из-за нарушений.

Запрет на участие в местных выборах партий, которые не участвовали в последних двух парламентских либо на местных выдвинули кандидатов менее чем в десятой части единиц второго уровня.

Финальный (хорошо б, не финальный) аккорд - комиссия по борьбе с захватом государства, сопредседатели - Мунтяну и Головатюк."