Евросоюз отказывается признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами ...

Об этом Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила на открытии саммита Лиги арабских государств.

"Игнорирование резолюций Совета безопасности ООН по Голанским высотам не является решением, и позвольте мне прояснить, что Евросоюз по-прежнему не признает суверенитет Израиля над окупированными в 1967 году территориями", - подчеркнула Могерини на открытии 30 сессии самиита Лиги арабских государств.

Заявление Главы европейской дипломатии последовало после того, как 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В то же время, Резолюция СБ ООН №497 определяет статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем.

Голанские высоты являются спорной территорией площадью около 1800 кв. км. До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году парламент страны принял закон, который включил Голаны в состав Израиля. В Совете Безопасности ООН эти действия назвали аннексией.