Петр Порошенко проиграл на президентских выборах актеру Владимиру Зеленскому ...

Действующий президент Украины, бизнесмен при власти Петр Порошенко набрал вдвое меньше голосов, чем актер Владимир Зеленский, занявший первое место в первом туре выборов президента.

Согласно данным ЦИК Украины, после подсчета 59,98 % протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,35% избирателей. В то же время, за президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего 16,41% граждан с правом голоса. Согласно этим же данным, третье место заняла экс-премьер Юлия Тимошенко с 13,08%, хотя в избирательном штабе Тимошенко заявляют, что по результатам параллельного подсчета голосов, она вышла на второе место.

Фаворит России на президентских выборах в Украине, кандидат Юрий Бойко занял четвертую позицию в рейтинге с 11,57% голосов.

Обращает на себя внимание, что действующий президент Украины занял первое место лишь в четырех областях Украины и в зарубежном избирательном округе.

Примечательно, что победивший с серьезным результатом Владимир Зеленский не имеет опыт в политике, а его результат подтвердил негативное отношение большинства украинцев к Петру Порошенко, занимающему должность президента с 7 июня 2014 года.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.