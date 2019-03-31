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Андрей Нэстасе: Нам уже месяц зря платят депутатскую зарплату

Опубликовано : 01 апрель 2019 г. 13:03 | Просмотров: 716 | Категория: Власть

Один из лидеров Блока ACUM Андрей Нэстасе рассказал, каким образом возможно взаимодействие депутатов Блока с депутатами контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

Как заявил Нэстасе в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ", что в условиях захваченной олигархическим кланом Владимира Плахотнюка страной "будет правильным", если депутаты Блока сядут вместе с социалистами и обсудят, "что нужно сделать для освобождения государства".

В этой связи он напомнил о ряде внесенных Блоком инициатив "по деолигархизации страны". "Мы предлагаем всем неподконтрольным Плахотнюку депутатам их обсудить. Социалисты во время избирательной кампании много говорили о борьбе с олигархами. Заявили, что в парламенте будут выступать единой командой. В таком случае хотелось бы услышать от них такое же однозначное обязательство не создавать коалицию с Плахотнюком", - отметил Андрей Нэстасе, добавив, что "дальше мы с ними можем максимально прозрачно и открыто взаимодействовать в парламенте и совместно начинать деолигархизацию".

По признанию лидера Блока, это обсуждалось на прошедшей неделю назад встрече руководства Блока с занимающим должность президента Игорем Додоном. "Он сказал, что считает наши предложения хорошими и что их можно дополнить предложениями антикоррупционного характера от социалистов. Мы можем принять предложения, которые будут в русле деолигархизации", - сказал Нэстасе.

По его мнению, "должна быть политическая воля со стороны депутатов, считающих себя неподконтрольными Плахотнюку". "Люди нас избрали для решения своих проблем, нам уже месяц платят зарплату, а мы никуда не двигаемся", - подчеркнул он.

Нэстасе подчеркнул что говорить о коалиции между Блоком ACUM социалистами бессмысленно. "Но искреннее и прозрачное взаимодействие в парламенте на благо страны и всех живущих в ней людей — это то, к чему мы призываем всех, кто не под Плахотнюком, в том числе 35 депутатов-социалистов, обещавших не продаваться ему", - объяснил свою позицию Андрей Нэстасе.

Он считает, что "все решения должны быть приняты в законодательном органе, а не за его стенами". "Нужно возобновить прерванное заседание парламента, принять антиолигархическую декларацию, обсудить пакет решений по деолигархизации, а дальше одновременно говорить про технические вопросы, необходимые для принятия этого пакета мер: формирование постоянного бюро парламента, комиссий, возможно, выборы спикера, который станет гарантом движения дальше", - заявил Нэстасе, добавив, что социалисты должны согласитья с кандидатурой Нэстасе на должность председателя парламента, поскольку, Блок ACUM yикогда не вступал ни в какие отношения с этим режимом, "тогда как Партия социалистов вместе с демократами голосовали за смешанную систему, а президент Додон подписывал законы, принятые Демпартией".

Ранее уже сообщалось, что избранный 24 февраля парламент еще не начал официальные переговоры по созданию правящего большинства.


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