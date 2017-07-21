`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца ...

В Кишиневе задержаны два сотрудника Управления борьбы с наркотиками МВД по делу о взяточничестве, совершенном с целью уклонения от ответственности наркоторговца.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в ходе следствия было установлено, что подозреваемые, пользуясь занимаемой должностью, вымогали и получили 1400 евро от фигуранта по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Полицейские пообещали взамен повлиять на прокурора по делу, чтобы тот не обжаловал в Апелляционной палате решение о замене превентивного ареста обвиняемого на домашний арест.

Кроме того, полицейские потребовали 5600 евро с целью повлиять более благоприятное решение прокурора.

По мету жительства полицейских-взяточников уже были проведены обыски, после чего они были арестованы.