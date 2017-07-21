МЕНЮ
Twitter
﻿ 78
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:46  

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

13:03  

Андрей Нэстасе: Нам уже месяц зря платят депутатскую зарплату

10:12  

Петр Порошенко проиграл на президентских выборах актеру Владимиру Зеленскому

09:24  

Евросоюз отказывается признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

01:14  

Журналист сообщил о договоренностях социалистов с ACUM

00:53  

Кремль предупредил Додона о `политической смерти` в случае сближения с Плахотнюком
все новости

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

Опубликовано : 01 апрель 2019 г. 17:46 | Просмотров: 379 | Категория: Власть, Криминал

В Кишиневе задержаны два сотрудника Управления борьбы с наркотиками МВД по делу о взяточничестве, совершенном с целью уклонения от ответственности наркоторговца.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в ходе следствия было установлено, что подозреваемые, пользуясь занимаемой должностью, вымогали и получили 1400 евро от фигуранта по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Полицейские пообещали взамен повлиять на прокурора по делу, чтобы тот не обжаловал в Апелляционной палате решение о замене превентивного ареста обвиняемого на домашний арест.

Кроме того, полицейские потребовали 5600 евро с целью повлиять более благоприятное решение прокурора.

По мету жительства полицейских-взяточников уже были проведены обыски, после чего они были арестованы.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца ...

Просмотров: 379
Андрей Нэстасе: Нам уже месяц зря платят депутатскую зарплату

Андрей Нэстасе: Нам уже месяц зря платят депутатскую зарплату ...

Просмотров: 1540
Кремль предупредил Додона о `политической смерти` в случае сближения с Плахотнюком

Кремль предупредил Додона о `политической смерти` в случае сближения с Плахотнюком ...

Просмотров: 6342
Воронин вспомнил о нарушенном обязательстве Додона

Воронин вспомнил о нарушенном обязательстве Додона ...

Просмотров: 2713
Марк Ткачук: Хватит надеяться на евнухов, считающих себя политиками

Марк Ткачук: Хватит надеяться на евнухов, считающих себя политиками ...

Просмотров: 15150
Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины

Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины ...

Просмотров: 2358
КРИМИНАЛ
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца ...

Просмотров: 379
Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина

Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина ...

Просмотров: 768
Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины

Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины ...

Просмотров: 2358
Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице

Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице ...

Просмотров: 1674
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением ...

Просмотров: 64651
Полиция незаконно применила газ против мирных демонстрантов

Полиция незаконно применила газ против мирных демонстрантов ...

Просмотров: 1445
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10777
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35247
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 33921
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12349
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 149382
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 113934
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 64651
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 59780
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 53965
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42298
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39252
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36245
ВЛАСТЬ
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

13:03  Андрей Нэстасе: Нам уже месяц зря платят депутатскую зарплату
00:53  Кремль предупредил Додона о `политической смерти` в случае сближения с Плахотнюком
30.03.2019  Воронин вспомнил о нарушенном обязательстве Додона
ЛЮДИ
Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

13.03.2019  В Facebook произошел глобальный технический сбой
07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина
29.03.2019  Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины
29.03.2019  Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (8)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker