Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину ...

Григорчук, незаконно обвиненный властями в "хулиганстве", содержится в Кишиневском СИЗО в жестоких условиях, в подвальной камере без отопления и элементарных условий.

В письме Григорчук описывает события, происходившие с ним с момента задержания 21 марта 2019 года. Павел говорит об условиях, в которых ему пришлось находиться, а также рассказывает о методах физического и психологического воздействия со стороны администрации СИЗО №13.

В частности Павел Григорчук сообщает о том, что на данный момент он помещён в одиночную камеру, а в соседней камере находится Георгий Петик. Павел пишет и о том, что ему запрещено передавать кипятильник и электрочайник, хотя эти предметы не входят в список запрещённых.

Особый интерес представляет описание беседы Павла Григорчука с начальником ПУ-13.

"Утром 29 марта ко мне в камеру вошёл начальник пенитенциара и сказал, что если я будут писать публикации в СМИ или жаловаться в суде на условия содержания, то я не получу ни кипятильник, ни передачи, и у меня найдут много нарушений, чтобы меня санкционировать", - пишет Григорчук.

"Но если ты себя проявишь хорошим поведением, то я разрешу тебе и то, что положено законом, и то, что не положено законом", - цитирует он начальника СИЗО.

"Я понял, что передо мной страшный человек. В итоге поговорили мы плохо. И если в начале беседы «о хорошем поведении» мне был обещан спортзал, то в итоге, до встречи с адвокатом даже не вывели на прогулку", - добавил Павел Григорчук.

В конце письма Павел выражает опасение, что предание условий его содержания гласности может усугубить ситуацию: "Хочу обратиться в правозащитные организации, дипломатические миссии, ОБСЕ, к омбудсмену и прокурору, который ведёт моё дело, что после этой публикации условия моего содержания могут измениться в худшую сторону. Хотя что уже может быть хуже?

Что ж, Серёжа, ты дал мне сдачу. В ответ на пощёчину ты ударил битой. Причём со спины. Ты доволен?", - пишет Павел Григорчук, публично обратившись к депутату Сергею Сырбу.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановлене об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину представителю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это, Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные места были свободны.

Примечательно, что 24 марта, после массового возмущения в обществе по поводу пристрастного отношения по этому делу, Сырбу публично перевел ответственность за него на полицию, которая, по его словам инициировала это дело без его заявления. Позже, оказалось, что депутат соврал, поскольку в официальных материалах делах содержится прямая ссылка на поданное именно им заявление с требованием о привлечении к ответственности Павла Григорчука.