Президент Украины выиграл всего в двух областях ...

Действующий президент Украины Петр Порошенко в первом туре президентских выборов набрал большинство всего двух областях своей страны.

Согласно данным ЦИК Украины, после подсчета 97,76% протоколов, Петр Порошенко вышел на лидирующую позицию лишь во Львовской области, где он набрал 35,33% голосов избирателей, и в соседней с ней Тернопольской области (24, 39%). Также за действующего президента проголосовало большинство избирателей за пределами Украины (38,58%).

Во всех других областях, кроме трех, лидирует не имеющий опыта политической борьбы актер Владимир Зеленский.

По последним данным, Зеленский набрал почти вдвое больше наделенного властью и админресурсом Петра Порошенко. За Владимира Зеленского в первом туре выборов проголосовали 30,26% избирателей Украины. За Петра Порошенко - всего 15,92%.

Примечательно, что победивший с серьезным результатом Владимир Зеленский не имеет опыт в политике, а его результат подтвердил негативное отношение большинства украинцев к Петру Порошенко, занимающему должность президента с 7 июня 2014 года.

Второй тур выборов пройдет в Украине 21 апреля.