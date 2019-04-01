Власти Венесуэлы требуют лишения неприкосновенности временного лидера страны ...

В свою очередь, Хуан Гуайдо вновь призвал жителей Венесуэлы выйти на демонстрации против проблем с водоснабжением и продолжающихся отключений электричества. "Мы будем протестовать и выдвигать требования, мы выйдем на улицы Венесуэлы, потому что имеем на то право", - говорится в заявлении временного президента, распространенном в понедельник, 1 апреля, цитируемом Deutsche Welle.

В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

6 апреля должна начаться первая фаза операции "Свобода". Как написал Гуайдо в твиттере, речь идёт о создании параллельных структур власти в каждом регионе, что, по мнению оппозиции, вместе с уличными выступлениями должно привести к падению режима Мадуро.

Ранее уже сообщалось, что 23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.