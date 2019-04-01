На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора ...

Депутаты партии основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора были единственными, кто откликнулся на призыв Блока ACUM о создании правящего большинства "из добропорядочных депутатов".

Представители Шора - Марина Таубер, Денис Уланов и Регина Апостолова пришли в назначенное время в кабинет, где их ждали депутаты Блока.

Заметив вошедших представителей Шора, Майя Санду заявила, что "пришли те, кто в нормальной ситуации должны были бы сидеть в тюрьме". В результате, обе фракции Блока ACUM, после 6-минутного обращения к прессе их руководителей, покинули зал.

В зале, подготовленном Боком ACUM, остались лишь представители партии "Шор", которые общались с прессой почти в четыре раза дольше самих организаторов.

Депутаты от партии Шора заявили что "они тоже оппозиция" и призвали Блок ACUM незамедлительно начать дискуссии, как по поводу предложенного Блоком "антиолигархического пакета", так и на тему выдвинутого партией Шора "приоритетного пакета мер".

"Мы делегированы и уполномочены руководством политической партии "Шор" представлять фракцию. Мы пришли участвовать в конструктивной дискуссии, в конструктивном диалоге, потому как и мы, и они являемся оппозицией и должны работать вместе", - заявила зам.председателя партии Марина Таубер.

Блок ACUM объявил о приглашен к дискуссиям "всех добропорядочных депутатов" во время специально созванной в понедельник пресс-конференции.