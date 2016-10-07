Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы ...

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон дал понять, что последние посылы со стороны кремлевского телеканала "Россия 24" схожи с вмешательством во внутренние дела Молдовы.

Во вторник, после встречи с олигархом Владимиром Плахотнюком по вопросу "создания правящего большинства", Додон заметно раздраженно ответил на вопрос журналиста по поводу сюжета одного из основных пропагандистов Кремля Дмитрия Киселева, в котором подеркивалось, что возможная коалиция контролируемой Додоном Партии социалистов с партией Плахотнюка приведет к "политической смерти" Додона.

"Комментаторы разные бывают", - ответил Додон на сюжет Киселева, который назвал Плахотнюка "токсичным". "Будет или не будет какая-то коалиция - это решит не президент, а решат партии. Насколько она токсична для кого-то или политически выгодна - это будет решать каждая партия и оценивать свои риски", - подчеркнул он

В этой связи известный своей ориентацией на российскую власть Додон даже сообщил, что "категорически, нельзя любой политической силе строить свою политическую повестку, исходя из позиции извне". "По закону это запрещено", - заявил Додон, уточнив, что за подобные действия "даже снимают партию с выборов".

Ранее уже сообщалось, что в прошедшее воскресенье полуофициальный "рупор Кремля" - ведущий программы "Вести недели" федерального канала "Россия 1" Дмитрий Киселев предупредил Игоря Додона о том, что "репутация теряется один раз".

Телеканал посвятил часть своей программы ситуации вокруг формирования власти в Молдове после недавно прошедших парламентских выборов, отметив, что "отравленное яблоко" в лице олигарха Владимира Плахотнюка "сейчас покатилось к Додону".

Известно, что Игорь Додон и контролируемая им Партия социалистов до сих пор являлись фаворитами российских правительственных структур всех уровней. В ходе всех своих политических выступлений, как Додон, так и ПСРМ, активно спекулировали поддержкой со стороны России и президента России Владимира Путина.