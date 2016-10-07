МЕНЮ
Twitter
﻿ 113
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:14  

В России уже начали преследовать за оскорбительные граффити в адрес Путина

17:33  

Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы (TOP)

14:13  

На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора

09:58  

Власти Венесуэлы требуют лишения неприкосновенности временного лидера страны

09:25  

Президент Украины выиграл всего в двух областях

00:54  

Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину
все новости

Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы

Опубликовано : 02 апрель 2019 г. 17:33 | Просмотров: 1324 | Категория: Top News, Власть

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон дал понять, что последние посылы со стороны кремлевского телеканала "Россия 24" схожи с вмешательством во внутренние дела Молдовы.

Во вторник, после встречи с олигархом Владимиром Плахотнюком по вопросу "создания правящего большинства", Додон заметно раздраженно ответил на вопрос журналиста по поводу сюжета одного из основных пропагандистов Кремля Дмитрия Киселева, в котором подеркивалось, что возможная коалиция контролируемой Додоном Партии социалистов с партией Плахотнюка приведет к "политической смерти" Додона.

"Комментаторы разные бывают", - ответил Додон на сюжет Киселева, который назвал Плахотнюка "токсичным". "Будет или не будет какая-то коалиция - это решит не президент, а решат партии. Насколько она токсична для кого-то или политически выгодна - это будет решать каждая партия и оценивать свои риски", - подчеркнул он

В этой связи известный своей ориентацией на российскую власть Додон даже сообщил, что "категорически, нельзя любой политической силе строить свою политическую повестку, исходя из позиции извне". "По закону это запрещено", - заявил Додон, уточнив, что за подобные действия "даже снимают партию с выборов".

Ранее уже сообщалось, что в прошедшее воскресенье полуофициальный "рупор Кремля" - ведущий программы "Вести недели" федерального канала "Россия 1" Дмитрий Киселев предупредил Игоря Додона о том, что "репутация теряется один раз".

Телеканал посвятил часть своей программы ситуации вокруг формирования власти в Молдове после недавно прошедших парламентских выборов, отметив, что "отравленное яблоко" в лице олигарха Владимира Плахотнюка "сейчас покатилось к Додону".

Известно, что Игорь Додон и контролируемая им Партия социалистов до сих пор являлись фаворитами российских правительственных структур всех уровней. В ходе всех своих политических выступлений, как Додон, так и ПСРМ, активно спекулировали поддержкой со стороны России и президента России Владимира Путина.




| Версия для печати
Код видео:



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы

Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы ...

Просмотров: 1324
На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора

На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора ...

Просмотров: 526
Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину

Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину ...

Просмотров: 1012
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца ...

Просмотров: 943
Андрей Нэстасе: Нам уже месяц зря платят депутатскую зарплату

Андрей Нэстасе: Нам уже месяц зря платят депутатскую зарплату ...

Просмотров: 3905
Кремль предупредил Додона о `политической смерти` в случае сближения с Плахотнюком

Кремль предупредил Додона о `политической смерти` в случае сближения с Плахотнюком ...

Просмотров: 18360
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10807
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35291
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 33958
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12382
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 149439
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 114395
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 64734
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 59793
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 53991
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42321
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39273
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36259
ВЛАСТЬ
Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы

Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы

14:13  На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора
00:54  Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину
01.04.2019  `Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца
ЛЮДИ
Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

13.03.2019  В Facebook произошел глобальный технический сбой
07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина
29.03.2019  Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины
29.03.2019  Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (16)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker