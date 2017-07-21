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В России уже начали преследовать за оскорбительные граффити в адрес Путина

Опубликовано : 02 апрель 2019 г. 18:14 | Просмотров: 190 | Категория: Мир

Генпрокуратура России впервые применила Закон об оскорблении власти, вступивший в силу 29 марта.

Как сообщает телеканал "Дождь", по требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор уже разослал  письмо в редакции ряда ярославских сетевых изданий с требованием удалить материалы, "оскорбляющие в неприличной форме человеческое достоинство". Это случилось после того, как издания опубликовали заметки о надписи про президента России Владимира Путина на здании Управления внутренних дел Ярославской области.

Надпись "Путин ***** [грубое обозначение плохого человека или гомосексуала]" появилась на здании в ночь на 31 марта.

В результате материалы удалили "Эхо Москвы в Ярославле", "Первый Ярославский", "Московский комсомолец Ярославль", "Ярославский регион" и "PRO Город".

В издании "Яркуб" рассказали, что Роскомнадзор дважды прислал им письмо с требованием удалить материал. "Сначала, это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент — "делом занимается федеральное ведомство", — говорится в телеграм-канале издания.

По закону о наказании за оскорбление власти с просьбой удалить материал в Роскомнадзор должна обращаться Генпрокуратура.


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