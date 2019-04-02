Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться`
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Встреча "по вопросу создания правящей коалиции" между представителями Демпартии и Партии социалистов началась с вполне ожидаемого предложения со стороны олигарха и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.
"Давайте, расслабьтесь!" (Haide, degajați-vă! - Ред.), - фактически скомандовал Плахотнюк присутствующим, среди которых был и занимающий должность президента Игорь Додон, вызвавшийся быть "модератором" в переговорах. Примечательно, что встреча формально была инициирована Додоном.
На протокольной видеосъемке отчетливо видно, как после команды Плахотнюка, все участники встречи расселись за столом, а встреча прошла "в конструктивной обстановке".
Случай был показан телеканалом JurnalTV.
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