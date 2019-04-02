Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться` ...

Встреча "по вопросу создания правящей коалиции" между представителями Демпартии и Партии социалистов началась с вполне ожидаемого предложения со стороны олигарха и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

"Давайте, расслабьтесь!" (Haide, degajați-vă! - Ред.), - фактически скомандовал Плахотнюк присутствующим, среди которых был и занимающий должность президента Игорь Додон, вызвавшийся быть "модератором" в переговорах. Примечательно, что встреча формально была инициирована Додоном.

На протокольной видеосъемке отчетливо видно, как после команды Плахотнюка, все участники встречи расселись за столом, а встреча прошла "в конструктивной обстановке".

Случай был показан телеканалом JurnalTV.