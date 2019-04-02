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Власти Венесуэлы требуют лишения неприкосновенности временного лидера страны
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Хуан Гуайдо лишен депутатской неприкосновенности

Опубликовано : 03 апрель 2019 г. 09:04 | Просмотров: 377 | Категория: Мир

Временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо грозит задержание после того, как лояльное Николасу Мадуро Законодательное собрание приняло решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

"Это решение формально разрешает продолжение судебного процесса [над Гуайдо]", - заявил во вторник спикер Собрания Диосдадо Кабелло.

Решение Законодательного собрания было необходимо Верховному суду, чтобы продолжить судебное разбирательства по делу Гуайдо, который до этого был защищен депутатским иммунитетом. Ранее Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуайдо о возможной причастности к "случаями применения насилия" в январе.

В отношении Гуайдо в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

Ранее уже сообщалось, что 23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.


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