Зеленский поставил условие Порошенко ...

(ВИДЕО) Победивший в первом туре президентских выборов в Украине Владимир Зеленский заявил, что пойдет на дебаты с проигравшим действующим президентом Петром Порошенко только при условии их проведения на крупнейшем стадионе стране, в присутствии десятков тысяч зрителей.

Зеленский опубликовал в соцсетях свое видеоприглашение и дал Порошенко на раздумья 24 часа.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году", - сказал он.

В этой связи он объявил, что ждет Петра Порошенко на арене Национального спорткомплекса "Олимпийский".

"Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский потребовал, чтобы в знак уважения к трети граждан Украины, отдавшим свои голоса за Зеленского, Порошенко публично сказал, что "дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским".

По итогам прошедшего 31 марта первого тура президентских выборов победителем стал актер Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко проиграл не имеющему политического опыта Зеленскому, набрав 15,95% и заняв второе место.