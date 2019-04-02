Официальным представителем Госдепартамента США стала аналитик разведслужб ...

Им станет бывший эксперт телеканала Fox News, аналитик разведки Морган Ортагус.

Об этом Майк Помпео сообщил в своем Twitter-канале.

“Рад приветствовать Морган Ортагус в качестве нашего нового пресс-секретаря. Ее опыт работы аналитиком разведки и сотрудником по связям с общественностью в области внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке. Она возглавит нашу борьбу за общение и защиту внешней политики США. Добро пожаловать в нашу команду Морган”, — написал Помпео.

Ее предшественница, Хизер Нойерт, покинула должность и перешла на работу в программу образовательных грантов Фулбрайта (The Fulbright Program), целью которой является укрепление культурно-академических связей между гражданами США и других стран.