МЕНЮ
Twitter
﻿ 57
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:25  

Порошенко перешел на уважительный тон, обратившись к Зеленскому

05:08  

Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко

04:52  

Официальным представителем Госдепартамента США стала аналитик разведслужб

03.04.2019  

Зеленский поставил условие Порошенко

03.04.2019  

Хуан Гуайдо лишен депутатской неприкосновенности

02.04.2019  

Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться`
все новости

Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко

Опубликовано : 04 апрель 2019 г. 05:08 | Просмотров: 2717 | Категория: Власть

В общей системе государства, захваченного режимом Плахотнюка, Додон исполнял роль “пророссийской” подпорки этой системы. Он считался “пророссийским”, но в действительности он был и остается проплахотнюковским, а точнее, подплахотнюковским.

Об этом написал известный публицист, вице-председатель “Нашей партии” Дмитрий Чубашенко на своем блоге.

Ниже, приводится полный текст публикации:

После публикации в сентябре прошлого года статьи “О мистификации молдо-российских отношений Додоном” пришлось выслушать немало попреков в том, что мною движет личная неприязнь к этому персонажу, что я перегибаю палку, и что Додон никогда не осмелится пойти на то, чтобы “кинуть Россию”. Прошло полгода, и я совсем не рад, что оказался прав, предсказывая, что между Россией и Плахотнюком, между Молдовой и Плахотнюком Додон выберет Плахотнюка. Это просто логично.

Додон никогда не шел против Плахотнюка, начиная с тех пор, как, еще в бытность вице-министром экономики, участвовал в продаже его структурам таких объектов, как гостиница “Кодру”, продолжая выходом из ПКРМ и голосованием за Тимофти, и заканчивая совместным утверждением “смешанной системы” и коррупционно-мафиозных схем наподобие продажи гражданства и амнистии капиталов. Коалиция ДПМ и ПСРМ, которая создается в эти дни — логичный финал всего этого пути.

Додон стал президентом в 2016 году, а его Партия социалистов получила такие хорошие результаты на выборах в парламент в 2014 и в 2019 годах, в первую очередь, благодаря поддержке России, и во вторую очередь, благодаря общему покровительству Плахотнюка. А может, и наоборот, в первую очередь, благодаря Плахотнюку, а во вторую — благодаря России. В любом случае, очевидно, что в общей системе государства, захваченного режимом Плахотнюка, Додон исполнял роль “пророссийской” подпорки этой системы. Он считался “пророссийским”, но в действительности он был и остается проплахотнюковским, а точнее, подплахотнюковским.

Почему в России считали, что Додон не осмелится ее кинуть, непонятно. Совесть не позволит? Но это не логично. Он кинул стольких людей в Молдове, что вопрос о том, когда зазвездившийся Додон открыто призовет «не следовать мнениям извне» (читай, из России), был лишь вопросом времени. В 2003 году тогдашний президент Воронин кинул Россию с известным планом урегулирования приднестровской проблемы. В 2010 году руководимая Плахотнюком ДПМ, обещавшая Москве коалицию с ПКРМ, тоже кинула Россию и создала Альянс за европейскую интеграцию с ЛДПМ и ЛП. Сегодня настал черед Додона кинуть Россию. Это логично.

Из Москвы открыто призывают Додона не идти на коалицию с Плахотнюком. Альянс “пророссийского” президента Додона с российским гражданином Плахотнюком, которого в Москве уголовно преследуют по обвинениям в покушении на убийство, создании преступного сообщества и отмывании денег, который опубликовал в американской прессе столько антироссийских статей, и который одобрил столько антироссийских демаршей кишиневской власти — такой альянс, действительно, выглядит некрасиво. Но он логичен.

Эти два молдаванина, Плахотнюк и Додон, родившиеся в соседних селах Питушка и Садово, долго разводили на геополитику Запад с Востоком и зарабатывали на этом политический, и не только политический, капитал. Сейчас это геополитическое разводилово с обуваловым заканчивается. И Плахотнюк, и Додон стали “промолдавскими” и призывают превратить Молдову в “мост” между Западом и Востоком. До Москвы 1200 км, до Вашингтона 8000 км, а от Питушки до Садова каких-то 10 км по проселочной дороге. Совершенно логично, что эти “мостостроители” решили держаться друг дружки. Их план на ближайшие годы понятен: Плахотнюк обеспечивает Додону переизбрание на второй президентский срок, а Додон продолжает исполнять роль фейкового главы государства при режиме Плахотнюка. “Пророссийского”, “промолдавского”, а может, и “проевропейского” — это уже как получится.

“Банки в Техасе должны грабить только техасцы”, — говорил герой “Великолепной семерки”. У этой великолепной питушко-садовской пары из каларашских кодр свои виды на Молдову.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко

Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко ...

Просмотров: 2707
Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться`

Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться` ...

Просмотров: 6526
Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы

Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы ...

Просмотров: 20148
На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора

На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора ...

Просмотров: 920
Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину

Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину ...

Просмотров: 1335
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца ...

Просмотров: 1176
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10854
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35354
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 34007
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12432
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 149524
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 115218
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 64836
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 59838
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 54031
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42367
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39313
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36276
ВЛАСТЬ
Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко

Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко

02.04.2019  Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться`
02.04.2019  На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора
ЛЮДИ
Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

13.03.2019  В Facebook произошел глобальный технический сбой
07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина
29.03.2019  Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины
29.03.2019  Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (23)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker