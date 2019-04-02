Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко ...

В общей системе государства, захваченного режимом Плахотнюка, Додон исполнял роль “пророссийской” подпорки этой системы. Он считался “пророссийским”, но в действительности он был и остается проплахотнюковским, а точнее, подплахотнюковским.

Об этом написал известный публицист, вице-председатель “Нашей партии” Дмитрий Чубашенко на своем блоге.

Ниже, приводится полный текст публикации:

После публикации в сентябре прошлого года статьи “О мистификации молдо-российских отношений Додоном” пришлось выслушать немало попреков в том, что мною движет личная неприязнь к этому персонажу, что я перегибаю палку, и что Додон никогда не осмелится пойти на то, чтобы “кинуть Россию”. Прошло полгода, и я совсем не рад, что оказался прав, предсказывая, что между Россией и Плахотнюком, между Молдовой и Плахотнюком Додон выберет Плахотнюка. Это просто логично.

Додон никогда не шел против Плахотнюка, начиная с тех пор, как, еще в бытность вице-министром экономики, участвовал в продаже его структурам таких объектов, как гостиница “Кодру”, продолжая выходом из ПКРМ и голосованием за Тимофти, и заканчивая совместным утверждением “смешанной системы” и коррупционно-мафиозных схем наподобие продажи гражданства и амнистии капиталов. Коалиция ДПМ и ПСРМ, которая создается в эти дни — логичный финал всего этого пути.

Додон стал президентом в 2016 году, а его Партия социалистов получила такие хорошие результаты на выборах в парламент в 2014 и в 2019 годах, в первую очередь, благодаря поддержке России, и во вторую очередь, благодаря общему покровительству Плахотнюка. А может, и наоборот, в первую очередь, благодаря Плахотнюку, а во вторую — благодаря России. В любом случае, очевидно, что в общей системе государства, захваченного режимом Плахотнюка, Додон исполнял роль “пророссийской” подпорки этой системы. Он считался “пророссийским”, но в действительности он был и остается проплахотнюковским, а точнее, подплахотнюковским.

Почему в России считали, что Додон не осмелится ее кинуть, непонятно. Совесть не позволит? Но это не логично. Он кинул стольких людей в Молдове, что вопрос о том, когда зазвездившийся Додон открыто призовет «не следовать мнениям извне» (читай, из России), был лишь вопросом времени. В 2003 году тогдашний президент Воронин кинул Россию с известным планом урегулирования приднестровской проблемы. В 2010 году руководимая Плахотнюком ДПМ, обещавшая Москве коалицию с ПКРМ, тоже кинула Россию и создала Альянс за европейскую интеграцию с ЛДПМ и ЛП. Сегодня настал черед Додона кинуть Россию. Это логично.

Из Москвы открыто призывают Додона не идти на коалицию с Плахотнюком. Альянс “пророссийского” президента Додона с российским гражданином Плахотнюком, которого в Москве уголовно преследуют по обвинениям в покушении на убийство, создании преступного сообщества и отмывании денег, который опубликовал в американской прессе столько антироссийских статей, и который одобрил столько антироссийских демаршей кишиневской власти — такой альянс, действительно, выглядит некрасиво. Но он логичен.

Эти два молдаванина, Плахотнюк и Додон, родившиеся в соседних селах Питушка и Садово, долго разводили на геополитику Запад с Востоком и зарабатывали на этом политический, и не только политический, капитал. Сейчас это геополитическое разводилово с обуваловым заканчивается. И Плахотнюк, и Додон стали “промолдавскими” и призывают превратить Молдову в “мост” между Западом и Востоком. До Москвы 1200 км, до Вашингтона 8000 км, а от Питушки до Садова каких-то 10 км по проселочной дороге. Совершенно логично, что эти “мостостроители” решили держаться друг дружки. Их план на ближайшие годы понятен: Плахотнюк обеспечивает Додону переизбрание на второй президентский срок, а Додон продолжает исполнять роль фейкового главы государства при режиме Плахотнюка. “Пророссийского”, “промолдавского”, а может, и “проевропейского” — это уже как получится.

“Банки в Техасе должны грабить только техасцы”, — говорил герой “Великолепной семерки”. У этой великолепной питушко-садовской пары из каларашских кодр свои виды на Молдову.