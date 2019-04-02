Порошенко перешел на уважительный тон, обратившись к Зеленскому ...

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился на условия победившего в первом туре выборов Владимира Зеленского и впервые обратился к нему по имени-отчеству.

Не дожидаясь окончания предоставленного Зеленским времени для принятия решения, Порошенко согласился с предложением своего оппонента на президентских выборах провести дебаты на 70-тысячном стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Об этом Порошенко сообщил в видеообращении в Фейсбуке.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", – сказал Порошенко, впервые обратившись уважительно к своему контркандидату.

Несколькими часами ранее Зеленский опубликовал в соцсетях свое видеоприглашение и дал Порошенко на раздумья 24 часа.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году", - сказал он.

В этой связи он объявил, что ждет Петра Порошенко на арене Национального спорткомплекса "Олимпийский".

Владимир Зеленский потребовал, чтобы в знак уважения к трети граждан Украины, отдавшим свои голоса за Зеленского, Порошенко публично сказал, что "дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским".

По итогам прошедшего 31 марта первого тура президентских выборов победителем стал актер Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко проиграл не имеющему политического опыта Зеленскому, набрав 15,95% и заняв второе место.