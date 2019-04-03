В Москве скончался легендарный режиссер Георгий Данелия ...

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни.

В конце февраля СМИ сообщили о срочной госпитализации народного артиста СССР в одну из московских больниц. Отмечалось, что Данелия был доставлен в крайне тяжелой состоянии и переведен в реанимацию.

Всесоюзная известность пришла к Данелии в 1964 году после выхода легендарного фильма «Я шагаю по Москве». В нем в качестве актера дебютировал 18-летний Никита Михалков.

Фильм стал участником 17-го Каннского международного кинофестиваля, на котором Данелия был удостоен специального упоминания жюри.

Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.

Данелия также написал сценарий к известной комедии «Джентльмены удачи», без которой на телевидении не обходится ни один новогодний праздник.

Данелия был удостоен более чем 30 наград, включая призы Каннского, Венецианского, Берлинского и Московского кинофестивалей.