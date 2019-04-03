Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии ...

Он приговорен к 2 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

Окончательный приговор был вынесен судьями Высшей кассационной палаты Румынии. Лучинский осужден по обвинению в извлечении выгоды из влияния и шантаж.

Как сообщают румынские СМИ, согласно материалам обвинения, в период с декабря 2014 года по март 2015 года Сергей Лучинский при соучастии зятя бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску - Раду Прикопа, шантажировал бизнесмена Александра Хорпоша, информатора по делу, заставляя его перевести на свое имя 4 миллиона евро, которые Хорпош не был ему должен.

Кроме того, в период с декабря 2014 года по март 2015 года, чтобы усилить давление, Лучинский утверждал, что через влиятельных людей может оказать влияние на судебные органы, занимающиеся расследованием уголовных дел на имя предпринимателя.

В результате этого неоднократного давления Лучинский потребовал и получил от предпринимателя фиктивный кредитный договор на сумму 2 миллиона евро.

На основании составленного под давлением договора, Сергей Лучинский, сделал ложное заявление, что в период 2008-2010 гг. он дал бизнесмену в качестве займа сумму в 2 миллиона евро, бизнесмен признает это и обязуется вернуть их до 24 декабря 2015 года.

Второй сын экс-президента Петра Лучинского – Кирилл, является фигурантов уголовного дела в Молдове, где обвиняется в соучастии в финансово-банковских преступлениях.