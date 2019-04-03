МЕНЮ
Twitter
﻿ 62
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:11  

Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

04.04.2019  

В Москве скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

04.04.2019  

Порошенко перешел на уважительный тон, обратившись к Зеленскому

04.04.2019  

Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко

04.04.2019  

Официальным представителем Госдепартамента США стала аналитик разведслужб

03.04.2019  

Зеленский поставил условие Порошенко
все новости

Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

Опубликовано : 05 апрель 2019 г. 10:11 | Просмотров: 903 | Категория: Власть, Криминал

В Румынии вынесен окончательный приговор в отношении старшего сына экс-президента Молдовы Петра Лучинского – Сергея.

Он приговорен к 2 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

Окончательный приговор был вынесен судьями Высшей кассационной палаты Румынии. Лучинский осужден по обвинению в извлечении выгоды из влияния и шантаж.

Как сообщают румынские СМИ, согласно материалам обвинения, в период с декабря 2014 года по март 2015 года Сергей Лучинский при соучастии зятя бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску - Раду Прикопа, шантажировал бизнесмена Александра Хорпоша, информатора по делу, заставляя его перевести на свое имя 4 миллиона евро, которые Хорпош не был ему должен.

Кроме того, в период с декабря 2014 года по март 2015 года, чтобы усилить давление, Лучинский утверждал, что через влиятельных людей может оказать влияние на судебные органы, занимающиеся расследованием уголовных дел на имя предпринимателя.

В результате этого неоднократного давления Лучинский потребовал и получил от предпринимателя фиктивный кредитный договор на сумму 2 миллиона евро.

На основании составленного под давлением договора, Сергей Лучинский, сделал ложное заявление, что в период 2008-2010 гг. он дал бизнесмену в качестве займа сумму в 2 миллиона евро, бизнесмен признает это и обязуется вернуть их до 24 декабря 2015 года.

Второй сын экс-президента Петра Лучинского – Кирилл, является фигурантов уголовного дела в Молдове, где обвиняется в соучастии в финансово-банковских преступлениях.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии ...

Просмотров: 903
Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко

Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко ...

Просмотров: 6605
Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться`

Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться` ...

Просмотров: 10568
Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы

Додон предостерег Кремль от вмешательства во внутренние дела Молдовы ...

Просмотров: 24347
На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора

На встречу с Блоком ACUM пришли только депутаты партии Шора ...

Просмотров: 1051
Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину

Павел Григорчук обвинил депутата Сырбу в ударе в спину ...

Просмотров: 1499
КРИМИНАЛ
Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии ...

Просмотров: 917
`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца

`Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца ...

Просмотров: 1328
Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина

Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина ...

Просмотров: 1072
Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины

Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины ...

Просмотров: 2817
Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице

Расстрелянный в Дубоссарах предприниматель скончался в кишиневской больнице ...

Просмотров: 2103
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением ...

Просмотров: 64945
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10883
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35384
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 34037
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12462
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 149554
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 115700
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 64945
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 59864
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 54041
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42384
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39324
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36282
ВЛАСТЬ
Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

04.04.2019  Альянс Додона с Плахотнюком логичен – Чубашенко
02.04.2019  Плахотнюк предложил Додону и его социалистам `расслабиться`
ЛЮДИ
Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

Мужчина подорвал себя гранатой в одном из столичных дворов

13.03.2019  В Facebook произошел глобальный технический сбой
07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

01.04.2019  `Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца
31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина
29.03.2019  Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (28)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker