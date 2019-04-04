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Пропагандист Додона считает благом компромисс социалистов с партией Плахотнюка

Опубликовано : 06 апрель 2019 г. 01:47 | Просмотров: 266 | Категория: Власть

Как Партия социалистов, так и Демпартия, объединяют здравомыслящих людей, государственников, а компромисс между ними стал бы благом для Молдовы.

Об этом заявил изданию Enews один из пропагандистов контролируемой Игорем Додоном ПСРМ, политолог и член Совета гражданского общества при президенте Игоре Додоне Борис Шаповалов.

”Ни демократы, ни социалисты сами еще не знают, сформируется ли их союз. Они еще пока к этому не готовы. В вопросах социальных и в тех, которые касаются внутренней политики, взгляды этих партий во многом совпадают. Но в том, что касается НАТО, внешней политики, стратегических путей развития государства (Запад, Восток или так называемая «про-Молдова») имеются существенные расхождения. Все специалисты говорят, что вероятность союза ПСРМ и ДПМ – 50/50, потому что никто не может взять на себя ответственность назвать однозначно тот или иной вариант.

Я знаю, что социалисты проводили внутренний пленум, но раз они об этом ничего не говорят и официальных заявлений не делают, значит, к общему знаменателю в своём кругу они еще не пришли.  Я понимаю, что тот же процесс происходит и у демократов.

И одна, и другая партии объединяют здравомыслящих людей, хоть и разных по определённым взглядам. И те, и другие – государственники, обладающие определенным политическим потенциалом, обе команды сильные. Какой-то компромисс между ними стал бы благом для Молдовы. Конечно, если выбирать между союзом ПСРМ и ДПМ и досрочными выборами, вариант сформированного работоспособного правительства наиболее оптимальный. Это возможность для политиков искать подходы и компромиссы не только на этапе консультативных встреч, но и на протяжении всей работы.

Существует опасение, что в случае формирования этого союза демократы поглотят социалистов. Да, демократы сильнее, у них мощный потенциал, они уже не первый год у власти – конечно, это добавляет наглости и уверенности. Плюс финансовый рычаг, безусловно. Но не факт, что данная тенденция должна продолжаться вечно. Всё может случиться и наоборот. 

Скорее всего, к концу недели будет понятно, куда мы идём. Я думаю, что не так сильны разногласия, как серьёзны разговоры о составе правительства. Вряд ли социалисты вступят в этот союз, если пост премьер-министра достанется демократам. А если речь будет идти о нейтральной кандидатуре или правительство возглавит кандидат от ПСРМ, тогда объединение возможно. Демократы и так контролируют судебную систему, правоохранительную, Конституционный суд в их руках остаётся – так что управление они будут осуществлять в любом случае и блокировать усилия социалистов при необходимости. В этом тоже есть опасность для фракции ПСРМ – вроде бы у власти, а сделать ничего не смогут”, - считает Борис Шаповалов.

Ранее, контролируемая Додоном Партия социалистов обещала избирателям ”реально бороться” с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка. Это обязательство было озвучено партией Додона и в ходе недавно прошедшей предвыборной кампанией по выборам в парламент.


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