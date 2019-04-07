С кем Порошенко координировал снятие санкций с крупнейшего завода Приднестровья ...

(ВИДЕО) Президент Украины Петр Порошенко снял санкции с бюджетообразующего предприятия непризнанного региона по согласованию с бизнесменами, контролирующими власть в Тирасполе и Кишиневе.

Об этом дал понять бывший глава внешнеполитического ведомства непризнанной приднестровской республики Валерий Лицкай, выступая на конференции в рамках проекта ”Приднестровские диалоги”.

По утверждению Лицкая, деятельность находящегося в Приднестровье Молдавского металлургического завода обеспечивается государственными структурами не только Украины, но и Румынии "по самые уши".

В этой связи Валерий Лицкай предложил задаться вопросом относительно того, кто же принял решение о снятии санкций Украины в отношении одного из основных предприятий непризнанного региона. "А это был товарищ Порошенко!", - отметил Лицкай, напомнив, какой скандал по этому поводу был в Верховной раде Украины, когда в марте с ММЗ были сняты санкции, введенные в 2018 году на три года, одновременно с антироссийскими санкциями.

Лицкай также сообщил, каким был формальный повод для столь неожиданного решения президента Украины, заявив, что по его информации обращение по этому поводу к Порошенко написал премьер-министр Молдовы. "А кто порекомендовал премьер-министру Молдовы помочь Приднестровью, тут я уже теряюсь", - сказал Лицкай, добавив, что премьер-министр Молдовы «написал такое письмо, что Порошенко мгновенно принял решение. Вот, как дела делаются».

Валерий Лицкай, который на протяжении 16 лет возглавлял со стороны Тирасполя группу переговорщиков в процессе приднестровского урегулирования, заявил, что этот пример показывает, что «существует параллельный механизм переговоров», контролируемый бизнес-интересами. "Более того, в последнее время этот механизм не только работает в постоянном режиме. Он еще и принимает решения, и пробивает их исполнение", - отметил Валерий Лицкай, не называя имен бизнесменов, контролирующих власть в Тирасполе и Кишиневе.

Санкции в отношении основного бюджетообразующего предприятия Приднестровья – Молдавского металлургического завода были введены Украиной 21 июня 2018 года сроком на три года, одновременно с введением антироссийских санкций. Однако, уже 19 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко внезапно подписал Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, отменяющим санкции в отношении этого предприятия непризнанного региона.