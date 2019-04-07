Партия Додона готовит свой актив к решению о коалиции с партией Плахотнюка ...

Контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов начала обсуждение со своим партийным активом вопрос совместного правления с Демпартией.

Агентству OMEGA стали известны детали прошедшего в пятницу собрания актива ПСРМ в Бельцах, который был собран для обсуждения вопроса возможной будущей коалиции с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.

Собрание вели депутаты-социалисты Александр Усатый и Александр Нестеровский, которые убеждали активистов ПСРМ в "выигрышности решения о сотрудничестве".

Как утверждает источник, недовольные подобным сценарием были в абсолютном меньшинстве. По его же словам, было озвучено решение провести еще одну консультацию с активом накануне планируемого окончательного решения.

Примечательно, что оба избранных в Бельцах от Партии социалистов депутата в предвыборной кампании обещали не допустить сотрудничества с партией Плахотнюка.