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Ошибки судебной системы обойдутся молдавским налогоплательщикам в сотни тысяч евро

Опубликовано : 08 апрель 2019 г. 10:55 | Просмотров: 282 | Категория: Власть

270 тысяч евро – такова сумма, которую обязана выплатить Молдова в качестве ущерба по проигранным делам в Европейском суде по правам человека. В 2018 году против нашей страны ЕСПЧ вынес 22 постановления и 15 решений.

Общая сумма ущерба, которую правительство РМ должно выплатить из госбюджета пострадавшим и выигравшим суды лица составляет 5,4 миллиона леев, что эквивалентно примерно 270 тысячам евро.

Как передает zdg.md со ссылкой на отчёт, представленный Правительственным агентом, в общей сложности в минувшем году ЕСПЧ вынес по Молдове 33 постановления и 34 решения о неприемлемости/снятии с рассмотрения исков, из них 6 постановлений – в отношении Молдовы и России.

Из документа следует, что чаще всего граждане РМ обращаются в европейский суд в связи с нарушением следующих статей Конвенции о защите прав человека: статья 3 – бесчеловечные условия содержания в тюрьмах и под стражей и отношение, унижающие честь и достоинство; статья 5 – право на безопасность и свободу; статья 6 – право на справедливое судебное разбирательство; статья 13 – право на эффективную правовую защиту.

Напомним, что согласно данным Центра правовых ресурсов РМ, с 1997 по 2017 год ЕСПЧ обязал молдавское правительство выплатить более 16 300 000 евро.


Метки к статье: ЕСПЧ, иски, решения, постановления, ущерб, права человека, Конвенция

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